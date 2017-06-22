Otobüslerde ek seferler bile doldu

Ramazan Bayramı dolayısıyla şehirlerarası terminallerde büyük hareketlilik görülüyor.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada önceden 10 güne yaklaşan tatiller nedeniyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın tatilden 10 gün önce ek seferlere izin verdiğini hatırlattı.

O dönem araç sayısının yüzde 40 oranında arttığını dile getiren Özcan, "Ama şimdi tatil günü az olduğu için ek sefer henüz başlamadı. Bakanlık, yarın itibariyle ek seferlerimizi başlatacağımızı bildirdi." dedi.

OTOBÜSLER YARIM SAATTE DOLUYOR

Şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs sayısının 8 bin 500 olduğunu açıklayan Özcan, turizmde de kullanılan belgeli 40 bin tur otobüsü olduğunu aktardı. Dini bayramlarda bakanlık izin verdiği ölçüde bu tur otobüslerini sözleşme belgeleriyle kendi bünyelerine aldıklarını aktaran Özcan, "Cuma günü itibariyle seferleri yüzde 30- 40 artıracağız. Bugün itibariyle bütün biletler satıldı. Biletler satışa çıktığı andan itibaren yarım saatte tükendi. Boş yer yok." diye konuştu.

"ZAM YOK"

Kamuoyunda bilet fiyatlarının artırıldığına yönelik algı olduğunu dile getiren Özcan, şunları söyledi:

"Biz fiyatları artırmıyoruz. Örnek verirsek bakanlık bize İstanbul-Ankara bilet fiyatlarını en fazla 100 liraya satabileceğimizi söylüyor. Rekabet halinde ve yolcu olmadığı zamanlarda bunu geriye çekebiliyoruz. Bunun da sınırı yüzde 30. Yolcunun arttığı dönemlerde bilet fiyatları bakanlığın bize verdiği rakamlara çıkıyor. Vatandaş da firmaların zam yaptığını zannediyor. Öte yandan bakanlığın sınır koyduğu 100 liralık bileti 69 lira ya da 101 liraya da satamayız."

OTOBÜSLER HAKKINDA UYARILARDA BULUNDU

Birol Özcan, şehirlerarası çalışan otobüsler hakkında da uyarılarda bulundu. T-1 belgeli otobüslerin terminallerdeki kontrollerden sonra çıkış yaptığını dile getiren Tezcan, "Bu otobüslerde çift şoför var. Bunun yanı sıra şoförlerin SRC belgeleri, 5 yılda bir sağlık kontrolünden geçtiğini gösteren belgeleri var. Bu belgeleri olanların otogardan çıkışına izin veriliyor. Bu kontrollerin daha sonra güvenlik birimlerince yapılması gerekiyor. Ama hiç otogarlardan çıkmayan, sadece İstanbul'da 500'e yakın otobüs şehirlerarası çalışıyor. Biz bu otobüslere 'korsan' diyoruz. Şoförlerin kullandığı kartlar dijitaldir. Bu kartlarla şoförlerin ne kadar süre araç kullandığı ortaya çıkar. Bir şoför bir oturuşta 4 saatten fazla araç kullanamaz, 24 saatte ise 8 saatten fazla kullanamaz. Güvenlik kuvvetleri bu kartları takometreye taktığı zaman şoförlerin araçlarını ne kadar kullandığını bilebilir. Sadece ehliyete bakmak yeterli değil." dedi.