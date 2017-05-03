Otomobil pazarı Nisan'da yüzde 10 daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre (ODD), satışlar Ocak-Nisan'da ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.4 azalarak 232 bin adete düştü.

OTOMOBİL PAZARINDA SATIŞLAR

Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.61 azalışla 58 bin adete, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6.64 azalışla 18 bin adete geriledi. Yılın ilk dört ayında otomobil satışları geçen yıl aynı döneme göre yüzde 10.12 azalarak 174 bin adete, hafif ticari araç pazarı yüzde 2.87 azalarak 58 bin adete indi.

ODD, 2017'de otomotiv sektörü toplam pazarının 850 bin ile 900 bin adet aralığında olmasını beklediğini açıkladı.

ODD bülteninde pazar gelişmelerinde;

- ABD Merkez Bankası'nın (FED) politika faiz artırma beklentisi,

- Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) uygulayacağı para politikası,

- Brexit kararının Avrupa Birliği ve diğer ülkelere olan etkisi,

- Çin ekonomisindeki yavaşlama ve gelişmekte olan ülkelere etkisi,

- Jeopolitik gelişmeler,

- Merkez Bankası'nın para politikaları ve enflasyonla mücadele kararlığı,

- Cari işlemler açığındaki gelişim,

- Yapısal reformlara ait atılacak adımlar,

- Ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızının etkili olacağı belirtildi.