Otomotivde şubat ayında rekor kırıldı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının 12 yıldır üst üste lider sektörü otomotiv endüstrisi yeni bir rekora imza attı.

YÜZDE 26'LIK ARTIŞ

OİB verilerine göre, şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 26 artışla 2,8 milyar dolar ihracat yapan otomotiv sektörü, aylık bazda tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. Türkiye ihracatından aldığı pay yaklaşık yüzde 22 olan sektör, böylelikle toplam ihracatın beşte birinden fazlasını tek başına gerçekleştirdi.

Şubat ayında mal grupları bazında "Otomotiv Yan Sanayisi" ihracatı yüzde 28 artarak 937 milyon dolar, "Binek Otomobil" ihracatı yüzde 15 artışla 1 milyar 69 milyon dolar, "Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar" ihracatı yüzde 50,5 yükselerek 578 milyon dolar ve "Otobüs-Minibüs-Midibüs" ihracatı da yüzde 4 artarak 131 milyon dolar oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE

Otomotiv yan sanayisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya'ya ihracat yüzde 21 arttı. Fransa'ya yüzde 22, İtalya'ya yüzde 23, Romanya'ya yüzde 39, Birleşik Krallık'a yüzde 29 ve ABD'ye ise yüzde 42 ihracat artışı kaydedildi.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan İtalya'ya ihracat yüzde 38 arttı. Belçika'ya yüzde 58, Slovenya'ya yüzde 152, Polonya'ya yüzde 26 ihracat artışı yaşanırken, Almanya'ya ihracatta yüzde 13 düşüş oldu.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a dış satımda yüzde 51, Fransa'ya yüzde 46, Slovenya'ya yüzde 57, Almanya'ya yüzde 163, Hollanda'ya yüzde 71 ve İspanya'ya yüzde 100 artış oldu.

FRANSA'YA İHRACAT DÜŞTÜ

Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 37 ihracat artışı görülürken, diğer önemli pazar Fransa'ya ihracat yüzde 59 düştü.

AB ÜLKELERİNE İHRACAT

Şubatta, ülke bazında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 22 artışla 409 milyon dolar oldu. Şubat ihracatı, ikinci pazar olan İtalya'ya yüzde 24 artışla 320 milyon dolar, üçüncü pazar Birleşik Krallık'a da yüzde 21 artışla 280 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Fransa'ya yüzde 12, İspanya'ya yüzde 19, Belçika'ya yüzde 34, Slovenya'ya yüzde 91, Polonya'ya yüzde 35, Hollanda'ya yüzde 36 ihracat artışının yaşandığı şubatta, ABD'ye ihracat ise yüzde 7 düştü.

Ülke grubu bazında da Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 26 artışla 2,2 milyar dolar oldu. AB ülkeleri ihracattan yüzde 79 pay aldı. Yılın ikinci ayında alternatif pazarlar arasındaki Ortadoğu ülkelerine yüzde 20, Afrika ülkelerine yüzde 56 ihracat artışı yaşandı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, aylık bazda bir önceki rekorun geçen yıl mart ayında gerçekleştiğini hatırlatarak, "Ocak 2016 döneminde düşüş gösteren otomotiv ihracatı, o günden bu yana son 25 aydır artmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Şubat ayı ihracatında "Otomotiv Yan Sanayisi" ve "Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar" ürün gruplarındaki yüzde 50'ye varan yüksek oranlı artışların temel belirleyici olduğuna dikkati çeken Sabuncu, "Şubat ayında AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 26 artarken, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yönelik de yüksek oranlı artışlar yaşandı." ifadelerini kullandı.