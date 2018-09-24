ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları

Otomobil vergisine konu olan özel tüketim vergisi ( ÖTV) vergisiz çıplak fiyat (matrah) limitleri yeniden belirlendi.

Buna göre şu an 93 bin 900 bin TL'nin altında satılan bir otomobilin ÖTV'si yeni düzenleme ile 27 bin 950 liradan 25 bin 155 liraya inecek.

Fiyatı 145 bin lira olan bir otomobil ise orta halli otombil sınıfına girdiği için 8 bin 100 lira indirimle satılacak.

250 bin liralık aracın ise 11 bin 500 lira ÖTV indirimi olacak.

Bu doğrultuda belirlenen tabloya göre otomobillerin yeni fiyat listesi aşağıdaki gibi olacak: