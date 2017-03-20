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ÖTV teşviki beyaz eşya satışlarını artırdı

Beyaz eşyada ÖTV teşviki ile 4 ana ürün grubunda, iç satışlar şubatta bir önceki aya göre yüzde 25 arttı.

20.03.2017 - 13:24
  1. Haberler
  2. Ekonomi

BEYAZ

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, şubat ayının başından itibaren uygulanmaya başlanan ÖTV indiriminin etkisinin sektörde yoğun olarak hissedilmeye başlandığını ifade etti.

"SATIŞ YÜZDE 32 ARTTI"

4 ana ürün grubunda iç satışların şubatta bir önceki aya göre yüzde 25 arttığını belirten Güler, "Geçen yılın şubat ayı ile karşılaştırma yaptığımızda da 4 ana üründe iç satışın yüzde 32 arttığını görüyoruz." dedi.

"İHRACATIMIZDA DA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 10 ARTIŞ SAĞLANDI"

Aynı şekilde beyaz eşya ihracatında da bir ivme yakaladıklarına işaret eden Güler, "İhracatımızda da bir önceki aya göre yüzde 10 artış sağlandı. İç satış ve ihracatın toplamıyla elde ettiğimiz toplam satışımıza baktığımızda ise şubatta, ocak ayına göre yüzde 14, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10'luk bir artış gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"BEYAZ EŞYADA EN AZ YÜZDE 6,7'LİK FİYAT DÜŞÜŞÜ OLDU"

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Güler, ÖTV indirimi sonrası beyaz eşyada en az yüzde 6,7'lik fiyat düşüşü olduğunu belirterek, beyaz eşya üreticilerinin ÖTV indirimini, daha fazla indirim veya hediye ürünler gibi çeşitli kampanyalarla da desteklediğini, ÖTV indirimi kararının hem üretici hem de tüketici için çok önemli bir katkı olduğunu vurguladı. ÖTV indirimine sadece fiyatların düşmesi olarak bakmamak gerektiğine işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"ÖTV teşviki çok geniş bir ekosistemi canlandırarak ekonomik ivmeyi artıracaktır. 2016 yılının en büyük sorunu olan iç piyasa daralmasının önüne geçilecek, tüketim hızlanacak ancak bu tüketim ithalata gitmeyerek Türkiye'de kalacaktır. Ek satış ve bunu sağlayacak üretimle de ek istihdam yaratılacak ve satışın artmasıyla satıştan elde edilecek gelirler artacaktır. Yapılan ÖTV indirimleri sektörümüze nefes aldırmış olup enerji verimli ürünlerde süreklilik ile sektörümüzün gücüne güç katacaktır. Bu noktada, sektörümüzün haklı ve yerinde talepleri hükümetimizin olumlu karşılık vermesiyle zorlu bir dönem, yeniden atağa geçmek için güç toplayacağımız bir ortama dönüşmüştür. ÖTV indirimini gerçekleştiren hükümetimize bir kez daha teşekkür etmek isteriz."

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