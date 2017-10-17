ÖTV'nin devlet bütçesine katkısı

Gelecek yıl devletin kasasına, Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) 147,5 milyar lira girecek. Gelir Vergisi'nden 127,3 milyar lira, Kurumlar Vergisi'nden de 70,7 milyar liralık kaynak elde edilecek.

TOPLAM BÜTÇE GELİRİ 753 MİLYAR TL

AA muhabirinin TBMM Başkanlığına sunulan, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'ndan derlediği bilgilere göre, toplam bütçe gelirinin gelecek yıl 753 milyar 720 milyon 328 bin lira olması bekleniyor. Ret ve iadelerle net bütçe gelirinin 684 milyar 402 milyon 835 bin lira olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

YAKLAŞIK 150 MİLYARLIK KATKI

Gelecek yıl bütçesinde ÖTV'den 147 milyar 546 milyon 372 bin liralık tahsilat öngörülüyor. ÖTV'nin dağılımına bakıldığında, 2018'de petrol ve doğalgaz ürünlerinden 68 milyar 456 milyon 21 bin lira, motorlu taşıtlardan 23 milyar 483 milyon 246 bin lira, alkollü içkilerden 10 milyar 550 milyon 565 bin lira, tütün mamullerinden 37 milyar 786 milyon 905 bin lira, kolalı gazozlardan 986 milyon 824 bin lira, dayanıklı tüketim ve diğer mallardan 6 milyar 282 milyon 811 bin lira gelir hedefleniyor.

GELİR VERGİSİ GELİRLERİ

Gelecek yıl bütçesinde Gelir Vergisi'nden 127,3 milyar, Kurumlar Vergisi'nden ise 70,7 milyar liralık gelir bekleniyor. Gelir Vergisi'nin 2019'da 141,9 milyar liraya, 2020'de de 157,1 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Kurumlar Vergisi'nden de devletin 2019'da 79,2 milyar lira, 2020'de de 87,7 milyar liralık gelir hedefi bulunuyor.

KURUMLAR VERGİSİ GELİRLERİ

Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "torba yasa" tasarısına eklenen madde ile kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında alınan Kurumlar Vergisi, 2018, 2019 ve 2020 vergilendirme dönemlerinde yüzde 22 olarak uygulanacak.

Bakanlar Kurulu, bu oranı yüzde 20 oranına kadar indirmeye yetkili olacak. Dahilde alınan KDV gelirinin de 2018'de 122,4 milyar lira, 2019'da 136,2 milyar lira, 2020'de de 152,5 milyar lira olması bekleniyor.