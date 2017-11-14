Öykü Çelik sevgilisinden şiddet gördü iddiası

Öykü Çelik, Serhan Adalı ile geçtiğimiz ocak ayında aşk yaşamaya başlamıştı. Güzel oyuncu Öykü Çelik'in Serhan Adalı ile arabada öpüşmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

SÜREKLİ ÖPÜŞÜP KOKLAŞIYORLARDI

Serhan Adalı ve Öykü Çelik'in birlikteliklerine herkes evlenirler gözüyle bakıyordu. Birbirini her fırsatta öpüp koklayan çift, geçen ay ayrılmıştı.

ŞİDDET GÖRDÜ

Bugün Duymayan Kalmasın adlı magazin programında, Öykü Çelik-Serhan Adalı aşkının şiddet yüzünden bittiği öne sürüldü. İddialara göre Öykü Çelik, Serhan Adalı'dan şiddet gördü.