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'Oylar çalınıyor' yalanı yine devreye sokuldu

İstisnası yok, her seçim öncesi aynı yalan devreye sokuluyor. Seçimde kaybedince de 'Oylarımız çalınmasaydı kesin kazanmıştık' algısı üzerine oynuyorlar.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 11:36..
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'Oylar çalınıyor' yalanı yine devreye sokuldu

Türkiye'de seçim kaybeden siyasiler için hiçbir zaman kaybetmek söz konusu değil. Uydurulan yalanları devreye sokarak liderliklerini devam ettiriyor, parti tabanlarından gelecek seslerin önüne de bu yalanlar sayesinde geçilir.

OYLARIMIZ ÇALINIYOR ALGISI İÇİN ÇALIŞIYORLAR

AK Parti ve Erdoğan'ın, 2002 yılından bugüne kadar yapılan genel/yerel ne kadar seçim varsa hepsini kazanmasının ardından da aynı yalanlar devreye sokuldu, 'Oylarımız çalınıyor' yaygarası koparıldı.

UYDURDUKLARI YALANDA, ARACIN PLAKASINI BİLE DEĞİŞTİRMİYORLAR

Öyle ki seçimlerde "AKP oylarımızı 35 AC 9019 plakalı araçla çaldı" yalanı bile hiç değişmiyor. Sırasıyla 2011 ve 2015 yıllarında devreye sokulan bu yalanda, aracın plakası bile değişmedi, aynı cümlelerle aynı yalan servis edildi, algı oluşturuldu.

Şimdi ise 24 haziran genel seçimlerine 1 hafta kala aynı yalan ortaya atıldı. Tesadüf ki aracın plakası yine aynıydı; 35 AC 9019...

'Oylar çalınıyor' yalanı yine devreye sokuldu

'Oylar çalınıyor' yalanı yine devreye sokuldu

'Oylar çalınıyor' yalanı yine devreye sokuldu

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