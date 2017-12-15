Ozan Güven: İçelim sevişelim durumu yok

Serenay Sarıkaya ve Ozan Güven, Marka 2017 etkinliğinde, dizileri ‘Fi, Çi, Pi’yi anlattılar. Puhu TV’de ayda yaklaşık 9 milyon izleyiciye ulaşan projede yer alan Sarıkaya, “Dijital ortamda hitap ettiğimiz kitleye iş yaptığım için daha rahat oluyorum. Böyle bir proje yapmanın zamanı gelmişti. Bu projede yer almaktan korkmadım. Cesur karakterleri oynamayı seven biriyim. İyi ki de yaptık. Televizyon işleri de devam edecek” dedi.

"SERENAY BİR MARKA"

Bütün yazı plajdaki genç kızlar gibi bin 200 sayfalık ‘Fi, Çi, Pi’yi okuyarak geçirdiğini anlatan Güven ise, “100 sayfa okuduktan sonra ‘Emin misiniz, Serenay var mı?’ dedim. Çünkü Serenay bir marka” şeklinde konuştu.

"OTOSANSÜR YAPIYORUZ"

İnternette iş yapmalarına rağmen kendi otosansürlerini uyguladıklarını da anlatan oyuncu, “Hikaye konusunda daha özgürüz. Hadi içki içelim, sevişelim gibi bir durum yok” açıklamasını yaptı.