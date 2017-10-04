taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.548
USD
3,5742
EURO
4,2047
ALTIN
146,31
PETR
55,9400

Ozan Orhon yine kilo aldı

Kilolarıyla başı dertte olan şarkıcı Ozan Orhon, eski haline geri dönüyor.

04.10.2017 - 12:34
  1. Haberler
  2. Magazin

Tüp mide ameliyatı olan ve midesinin %75'ini aldıran Ozan Orhon, yeni vizyona giren bir filmin galasına katıldı. Orhon'a kardeşi Lara Yağmur Orhon ve Alev Esen eşlik etti.

MİDESİ YİNE BÜYÜDÜ

Yıllar önce geçirdiği mide ameliyatının ardından 70 kiloya düşen Ozan Orhon'un aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Ozan Orhon yine kilo aldı

YILLAR ÖNCE KELEPÇE TAKTIRMIŞTI

Ozan Orhon, 2000'li yılların başında fazla kiloları nedeniyle çalışamaz hale gelmiş, 130 kiloya ulaşınca da çareyi kelepçe taktırmakta bulmuştu. 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, hızlı kilo kaybı nedeniyle hastanelik olmuş ve ikinci kez ameliyat masasına yatmıştı.

Ozan Orhon yine kilo aldı

İlginizi Çekebilir
Adriana Lima kampa girdi
Ünlü manken Adriana Lima, senenin en önemli defilesi olan Victoria's Secret'a özel olarak hazırlanıyor.
Oğulcan Engin gece kulübünde kavga etti iddiası
Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'in bir gece kulübünde kavga ettiği iddia edildi.
Alper Potuk'tan Tuvana Türkay'a 520 bin TL'lik hediye
Fenerbahçeli Alper Potuk,dün 27 yaşına basan aşkı Tuvana Türkay'a 520 bin TL'lik lüks bir otomobil aldı.
Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk
Meltem Cumbul, yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmaması ile ilgili soru üzerine sinirlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

248
Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

228
Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

415
Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

113
ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

98
Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

161
Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM