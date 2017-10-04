Ozan Orhon yine kilo aldı

Tüp mide ameliyatı olan ve midesinin %75'ini aldıran Ozan Orhon, yeni vizyona giren bir filmin galasına katıldı. Orhon'a kardeşi Lara Yağmur Orhon ve Alev Esen eşlik etti.

MİDESİ YİNE BÜYÜDÜ

Yıllar önce geçirdiği mide ameliyatının ardından 70 kiloya düşen Ozan Orhon'un aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

YILLAR ÖNCE KELEPÇE TAKTIRMIŞTI

Ozan Orhon, 2000'li yılların başında fazla kiloları nedeniyle çalışamaz hale gelmiş, 130 kiloya ulaşınca da çareyi kelepçe taktırmakta bulmuştu. 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, hızlı kilo kaybı nedeniyle hastanelik olmuş ve ikinci kez ameliyat masasına yatmıştı.