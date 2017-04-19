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Özbekistan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 16 Nisan'daki halk oylaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

19.04.2017 - 08:56
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özbekistyan

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama mektubu gönderdi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev mektubunda, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasının başarılı sonuçlarından dolayı Erdoğan'ı kutladı.

İLİŞKİLER GELİŞECEK

İki ülke arasında karşılıklı saygı ve güven ilkelerine dayalı yakın iş birliği ilişkilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mirziyoyev, kardeş Özbek ve Türk halkları arasındaki dostluk ilişkilerinin yakın gelecekte daha da gelişeceğine inandığını belirtti.

Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarılar dilerken, kardeş Türkiye halkına da barış, huzur, refah ve istikrarlı kalkınma dileğinde bulundu.

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