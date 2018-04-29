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Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek bu sabah vefat etti.

Haber Merkezi | 29.04.2018 - 09:11..
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Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in bu sabah saatlerinde Koç Üniversitesi Hastanesi'nde 75 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Örnek, 15 gündür Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Örnek'in durumunun ağırlaşması üzerine 3 gün önce yoğun bakım servisine alındığı bildirildi.

Özden Örnek, 3 ay önce oğlu Burak Örnek'i kanserden kaybetmişti.

BALYOZ DAVASI

22 Şubat 2010 tarihinde Balyoz soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Örnek, 21 Eylül 2012 tarihinde sona eren Balyoz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra davanın bozulması üzerine yeniden yapılan yargılama sonucunda hakkındaki iddiaların tamamının uydurma ve delillerin sahte olduğu anlaşıldığından hakkında beraat kararı verilmişti.

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

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