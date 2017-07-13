Özel Harekatın 15 Temmuz acısı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 44 şehit veren Özel Harekat Daire Başkanlığındaki acı, olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala tazeliğini koruyor.

44 KİŞİ ŞEHİT OLDU

FETÖ'cü hainlerin F-16'dan attıkları bomba ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığında 38'i özel harekat polisi, 3'ü geçici görevli emniyet personeli, biri Polis Akademisi'nde görevli özel harekat polisi, biri istifa eden ancak desteğe gelen özel harekat polisi ve biri de imam olmak üzere 44 kişi şehit oldu.

Aradan bir yıl geçmesine rağmen 44 şehit veren Özel Harekat Daire Başkanlığındaki 15 Temmuz acısı, hiç azalmadı.

OPERASYONA HAZIRLANIYORLARDI

Şehit meslektaşlarının ideallerini yaşatmaya çalışan arkadaşları, hain girişimin olduğu gece yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. Özel harekat polisi M.İ, 15 Temmuz'da normal bir mesai yaptıklarını ve 18 Temmuz'da Ağrı'nın Tendürek Dağı'na yapılacak operasyona hazırlandıklarını söyledi.

O gün arkadaşlarıyla helalleştiklerini ve evlerine geçtiklerini anlatan M.İ, daha sonra saat 23.00 sıralarında gelen mesajla hemen daireye koştuklarını kaydetti.

"BİZ ALIŞKINIZ ŞEHİT OLMAYA, AMA BU OLAY.."

Kendi arabasıyla daireye ulaştığını belirten M.İ, şöyle konuştu:

"Malzemeleri, eşyaları almak için depoya indik. Dışarı çıkarken şiddetli patlamayla sarsıldık. Hemen dışarı çıktığımızda giriş kapısının ön tarafında yanan arabalar kötü bir görüntüydü. Arkadaşlarımızın oradaki durumu can yakıcıydı. Biz terörle mücadele için eğitim gördük ama bu bambaşka bir olaydı. Biz alışkınız şehit olmaya, gazi olmaya ama bu olay bugün bile beni cidden düşündürüyor. Anılar aklıma geldikçe 'neden?' diye sorduğum oluyor."

M.İ, yaralı ve şehitlerin bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yapılan planlama kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevlendirildiğini ifade etti.

Özel harekatın acısı dün gibi taze VİDEO

"TİYATRO OLDUĞUNU SÖYLEYENLER OLDU"

Özel harekat polisi M.İ, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl boyunca beni bu konuda rencide eden, üzen tek bir şey var. Bizi devletimiz, milletimiz bugünler için yetiştirdi. Amacımız terörle mücadele etmek. Ama bu olay bambaşkaydı. Bu ateş direkt olarak kalbimize, evimizin ortasına düştü. Bu beklenmedik bir şeydi, hayal dahi etmediğimiz bir şeydi böyle bir olay. Televizyonlarda, sosyal medyada bunun tiyatro olduğu, bunun bir senaryo olduğu, 15 Temmuz'un bir düzen, bir plan olduğu yönünde haberler görüyoruz. Beni burada en çok rencide eden konu bu. Bunu düşünen, bunu dile getiren insanlarla yüz yüze gelme imkanım olsaydı şunu sormak isterdim. Benim, arkadaşlarımın kahramanlıklarını anlatacak anılarım var. Onlar acaba gelecekte çocuklarına, torunlarına ne anlatacaklar? Bunu sormak isterdim."