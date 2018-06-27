Özel Kalem CHP Genel Merkezi'nde: O gece neler oldu

Ensonhaber.com/ÖZEL KALEM

Ankara'nın en özel kalemi, bomba kulislerle geri döndü.

24 Haziran akşamından bu yana ortalık toz duman, CHP'liler genel merkezin önünü ağlama duvarına çevirdi ama yönetimden beklentileri karşılayacak tek bir açıklama yok. Kazanamasa da AK Parti karşısında alternatif olabilecek tek CHP'li olduğunu gösteren Muharrem İnce'ye taban sahip çıkıyor ama bu durum, Kılıçdaroğlu yönetiminden nemalanan delegelerin ve yöneticilerin işine gelmiyor.

Haliyle "Kılıçdaroğlu'nu yedirmeyiz" şeklinde özetlenecek tavrın nedeni belli; İnce genel başkan olsa, hepsini kapının önüne koyacak.

Adımlarım CHP koridorlarında uzarken, 24 Haziran'ın parti yönetiminde meydana getirdiği kavgayla ilgili medyaya/sosyal medyaya yansımayan söylentileri de tek tek not alıyorum.

MUHARREM İNCE, KAOS TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Muharrem İnce'nin tehdit edildiği, eşinin kaçırıldığı gibi 'şizofrenik' vakaların ortaya attığı dedikoduları bir yana bırakalım, Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi Şükran Kütükçü'nün bile haberinin olmadığı bir kulis anlatayım size; Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun 'kaos çıkaralım' teklifini reddetti, ortalık karıştı!

CHP'DE LİDERLİK SAVAŞI RESMEN BAŞLADI

24 Haziran gecesi Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce arasındaki restleşmeyi anlatacağım elbette.

Önce CHP'deki son durumu özetleyelim; uzunca araradan sonraki ilk yazımız biraz uzasın da patron maaşın hakkını verdiğimizi düşünsün...

Başlıyoruz...

Partinin oylarını 41 yıl sonra ilk kez psikolojik eşik olan yüzde 30'ların üstüne taşıyan Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki liderlik savaşı resmen başladı.

MUHARREM İNCE'NİN İLK HAMLESİ: 81 İLDE MİTİNG

Muharrem İnce, her ne kadar "Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olmam" dese de 81 ilde teşekkür mitinglerine başlayacağını duyurdu. Bu hamle Muharrem İnce'nin CHP tabanından oy alarak Kılıçdaroğlu'na doğal yoldan 'kapının gösterilmesi' anlamına geliyor.

KILIÇDAROĞLU KARŞILIK VERDİ, 'BAŞARISIZSIN' DEDİ

Kılıçdaroğlu ise Muharrem İnce'nin 81 ilde 81 miting hamlesine karşı ilk hamlesini yaptı. CHP lideri, "CHP'de koltuk derdi olana yer yok" dedi, Muharrem İnce'nin beklentilerin altında kaldığını söyledi ve genel başkanlığı bırakmayacağını duyurdu.

Gelelim o geceye. Zaten liderlik yarışına girecekleri belli olan iki isim bizi sadece zamanlama olarak yanılttı ve seçim sonuçları kesin olarak belli bile olmadan, sonuçlar 'görünen köy klavuz istemez' denilecek şekle gelir gelmez kavga başladı.

MUHARREM İNCE KILIÇDAROĞLU'NUN KAOS PLANINA ALET OLMADI

O gece, "Muharrem İnce, tehdit edildiği için telefon dahil hiçbir şekilde ulaşılamıyor" iddiaları vardı, yalan tabii ki.

CHP'liler hazım sorunu yaşayacak belki ama işte gerçeği açıklıyorum;

Seçim sonuçları gelmeye başladığında ve Erdoğan'ın ilk turda Cumhurbaşkanı seçildiği anlaşıldığı anda Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi aradı ve bir teklifte bulundu.

CHP'LİLERİ SOKAĞA DÖKMEK İSTEDİ

Bu teklife göre Muharrem İnce seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu duyuracak ve CHP seçmeninde zaten var olan öfkeyi iyice kışkırtarak partilileri sokağa dökecekti. Tıpkı gezi olaylarındaki gibi polisle çatışmalara girilecek, YSK baskına uğrayacak Ankara ve İstanbul gibi Türkiye'nin büyük şehirlerinde 'kurtarılmış bölgeler' oluşturulacaktı. Bu planla CHP seçmeni 'tek yürek tek bilek' olacak şekilde kenetlenmiş olacak ve yabancı basın sayesinde de dünyanın her yerine "Türkiye'de otorite yok, Erdoğan yönetemiyor" algısı oluşturulacaktı.

Kılıçdaroğlu, 8 yıllık genel başkanlık tecrübesinde öğrene öğrene bir tek bunu öğrenebilmişti: Kaos yarat, Türkiye'yi dünyaya 'kaos' ülkesi olarak göster, Erdoğan'ı ancak bu şekilde gönderebiliriz..

MUHARREM İNCE OYUNA GELMEYİNCE SENARYO ÜRETİLDİ

Muharrem İnce ise, CHP seçmeninin hiç de alışık olmadığı bir biçimde, aradaki 10 milyonluk oy farkını üstüne basa basa vurguladı ve kaybettiğini resmen ilan etti. Bu açıklamanın yanında bir dizi dizginleyici açıklaması daha var İnce'nin. Mesela 'Kazananı, başarısından dolayı tebrik etmek' gibi..

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ve yönetiminin çok tehlikeli teklifini reddettiği andan itibaren telefonları susmadı. Seçim sonuçlarına konsantre olmak bir yana CHP yönetiminin kaos teklifiyle de baskı altına giren İnce çareyi telefonunu kapatmakta buldu.

İşte o anda da, İnce'ye kimse ulaşamayınca yeni senaryo devreye girdi ve kendisinin de 'şizofren' diye nitelediği kitle birden türedi ve "İnce'ye ulaşılamıyor, demek ki kaçırıldı" gibi dünyanın en saçma teorisi ortaya atıldı.

GEZİ KIŞKIRTMASINA GERİ DÖNECEKTİK

CHP koridorlarından, soğuk odalara sinen taktik savaşlarından ne çıkar bilinmez ancak bildiğimiz şu ki Muharrem İnce o gece Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklına uysaydı, Türkiye ikinci bir gezi kışkırtmasını daha yaşayacaktı.