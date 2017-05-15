Özge Ulusoy, Hacı dövmesini sildirdi

Sosyetik iş adamı Hacı Sabancı'yla 6 yıllık aşkı geçtiğimiz ay biten Özge Ulusoy, tüm yaşadıklarını tarihe gömdü. Ulusoy, ayrılıkla birlikte eski aşkıyla çekilen instagram'daki fotoğraflarını silmişti. Güzel model, şimdi de aşkını vücudundan sildi. Sabancı'yla bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü model, 2012'de sevgilisinin adının baş harfi olan 'H'yi sol ayak bileğine kazıtmıştı. Ulusoy, ilk ayrılık sonrası 'H' harfini 'kalp' dövmesiyle kapattı.

HACI'YA GÖNDERME

Yeni dövmesinin fotoğrafını paylaşıp, "Orkidem yerine alışıyor. Yavaştan ortaya çıktı bile. 'Mağrur' ve 'gururlu' demekmiş" diye yazan Ulusoy'un Hacı Sabancı'ya üstü kapalı göndermesi de dikkat çekti.