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Özge Ulusoy'dan deprem yorumu

Gökova Körfezi'ndeki depremin ardından manken Özge Ulusoy, programını değiştirmedi.

22.07.2017 - 18:00
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Özge Ulusoy'dan deprem yorumu

Merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesi açıkları olan 6.5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından tatil için kente gelen ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, Torba Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Nikki Beach Club'ta tatilin tadını çıkardı.

"KİMSE ÇEKİNMESİN, GELSİN"

Zaman zaman yürüyüş ve spor yapan zaman zaman da kitap okuyarak dinlenen Ulusoy, "Bodrum testten geçti. Gördüğünüz gibi bu şiddetteki depremde bile kimsenin burnu kanamadı. Konaklama tesisleri dahil yerleşim yerlerinde hiçbir zarar yok. Kimsenin çekinmesine gerek yok, gelsinler Bodrum'da tatilin tadını çıkarsınlar" diye konuştu.

Özge Ulusoy'dan deprem yorumu

KEYİFLİ TATİL YAPIYORUZ

Depremin hemen ardından Bodrum'a geldiğini anlatan Ulusoy, "Herkese tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Çok şükür can kaybı olmadan atlattık, Kos'ta can kaybı varmış. Allah rahmet eylesin ama ben depremin ertesi günü buraya geldim. Turizm sezonu zaten çok kısa sürüyor. Yaz turizmi açısından cennet ülkemize şans vermek, destek olmak gerekli. Çok şükür kötü bir şey olmadan atlatıldı. Biz geldik çok da keyifli tatil yapıyoruz. Biz uçaktan iner inmez bir tane ufak deprem hissettik ama yetkililer de giderek azalacağını açıklıyor. Gelmek isteyen herkes gönül rahatlığı ile gelebilir" dedi.

Özge Ulusoy'dan deprem yorumu

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