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Özge Ulusoy'un Hacı Sabancı ricası

Güzel model Özge Ulusoy, geçen aylarda Hacı Sabancı ile 6 yıllık ilişkisini bitirmişti.

28.06.2017 - 12:13
  1. Haberler
  2. Magazin

Özge Ulusoy'un Hacı Sabancı ricası

Yaşadığı ayrılık sonrasında bir üniversite konuşmasında ‘Mankenler fakirlerle mi çıksın’ diyerek talihsiz bir açıklama yapan Ulusoy, yaz ayı boyunca magazin programı sunacak.

SABANCI AİLESİ'NİN HABERLERİNİ SUNMAYACAK

Podyumların yanı sıra sunuculuk alanında artık para kazanacak Ulusoy’un programın yapımcılarından bir ricada bulunduğu iddia edildi. Hacı Sabancı ile yoğun bir aşk yaşayan ancak ardından ayrılan Ulusoy, Sabancı Ailesi’nin haberlerini okumak istemediğini söyledi.

Yaşadıkları aşklarla bir nevi magazin figürleri olan Hacı-Hakan Sabancı kardeşlerinin aşk hayatını sunmak istemeyen manken bu isteğine olumlu yanıt aldı.

Özge Ulusoy'un Hacı Sabancı ricası

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