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Özlem Yıldız: Evleneceğim kişiyi oğlum seçecek

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

15.05.2017 - 07:55
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öZLEM yILDIZZ

Emre Saygı’nın Youtube’den canlı yayınlanan Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu, ünlü sunucu Özlem Yıldız oldu.

Özlem Yıldız'ın açıklamalarından ara başlıklar...

"EVLENMEK İSTİYORUM"

Oğlu Demir’in evlendiği zaman çok anneci birisi olmasını istemediğini söyleyen Özlem Yıldız “ Ben iyi bir kayınvalide olurum. Benim de benim gibi bir kayınvalidem olsun isterim. Oğlumun mutluluğu benim mutluluğumdur. Demir’in çok annecim olsun istemiyorum. Ayrıca çocuk istediğimden dolayı ileri de evlenirsem “Demir evleneceğin kişiyi ben seçeceğim özelliklerine bakmam lazım. Benim karar vermem gerekiyor diyor” dedi.

"BABY SHOWER YAPMAK İSTİYORUM"

Bir kız çocuğu istediğini ve onun için Baby shower ve doğum odasını süslemek istediğini söyleyen Özlem Yıldız “ Ben bir kız çocuğu istiyorum hala. Demir'de kardeş istiyor ama erkek olsun istiyor. Ben zor bir hamilelik yaşadım arkadaşlarım Baby shower ve hastanede oda süslemeleri yaptırıyorlar. Ben bunların hiç birini yaşayamadım. Bunları doya doya yaşamak istiyorum” dedi.

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