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Pac-Man'in babası hayatını kaybetti

Japon video oyunu şirketi Bandai Namco, Pac-Man'in 'babası' Masaya Nakamura'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

30.01.2017 - 13:15
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pacman

Dünyaca ünlü video oyunu Pac-Man'i piyasaya süren Japon şirketin kurucusu Masaya Nakamura, 91 yaşında hayatını kaybetti.

1955 yılında Nakamura'nun kurduğu Namco, 2005'te başka bir şirketle birleşerek Bandai Namco ismini almıştı. Pac-Man'in yaratıcısı Toru Iwatani, oyunu 1980 yılında satışa çıkarmıştı.

'EN BAŞARILI JETONLU OYUN' OLARAK REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Pac-Man, 'en başarılı jetonlu oyun' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. ​Şirket, ailesinin isteği gereği Nakamura'nın ölümüne dair kişisel detayların paylaşılmayacağını açıkladı.

Pac-Man'in babası hayatını kaybetti

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