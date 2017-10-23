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Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı

Pakistan'da polis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda çok sayıda yaralının olduğu açıklandı.

23.10.2017 - 07:54
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da bir polis aracına yönelik bombalı saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken, ölenlerin olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı

PATLAMAYI ÜSTLENEN OLMADI

Patlamanın hemen ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevkedildi. Saldırıyı henüz herhangi bir örgüt üstlenmedi.

Ketta'da geçen hafta meydana gelen ve yine polis aracını hedef alan bombalı araçla saldırıda aralarında polislerin de olduğu 30 kişi yaşamını yitirdi.
Ketta’da iki ay önce de aralarında Pakistan askerlerinin de olduğu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bir intihar saldırısı daha gerçekleşmişti.

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