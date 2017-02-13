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Pakistan'da sevgililer günü yasaklandı

İslamabad Yüksek Mahkemesi, Pakistan'da 14 Şubat Sevgililer Günü kutlanmasını ve sosyal medyada bu güne dair her türlü paylaşımı yasakladı.

13.02.2017 - 15:53
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sevgililer günü

Abdül Vahit isimli bir şahsın bireysel başvurusu üzerine konuyu inceleyen mahkeme, geleneğin İslam ile bağdaşmadığı sonucuna vararak 'yasağın hemen uygulanmasına' karar verdi.

KARAR TEBLİĞ EDİLDİ

Mahkeme kararı Eğitim Bakanlığı, Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi (PEMRA) ve İslamabad Emniyet Müdürlüğü'ne yazılı olarak tebliğ edildi.

Hükümet organlarının yanı sıra tüm medya kurum ve kuruluşları da yasaktan haberdar edilip uyarıldı.

Sevgililer Günü için hediyelik eşya ve çiçek satan pek çok dükkan, tepkiler üzerine satışları durdurdu.

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