Pakistan'da terör saldırısı: 3 ölü

Kremlin'den yapılan resmi açıklamaya göre, Putin- Trump görüşmesi cuma günü Vietnam'da yapılacak.

Bağımsızlık referandumu ile kendini büyük bir çıkmaza sürükleyen ve özerkliği iptal edilen Katalonya'da ayrılıkçılar ayaklandı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım formasını giymeyeceklerini duyuran F.Bahçeli basketbolcuların kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, katıldığı galada karşılaştığı eski eşi Ahu Yağtu'yu bir an olsun yalnız bırakmadı.

1 ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor Sigortası ve yeterli parası olmayan binlerce hasta, farklı kentlerde kurulan ücretsiz mobil sağlık kliniklerinde tedavi oluyor.

2 Gökmen Ulu tahliye olurken Uğur Dündar ağladı Uğur Dündar, Gökmen Ulu için verilen tahliye kararının ardından sevinç gözyaşlarına boğuldu.

3 AK Partili teşkilatlar Anıtkabir'e gidiyor AK Parti'nin bazı ilçe teşkilatları, 10 Kasım'da Atatürk'ün kabrini ziyaret edecek.

4 Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti AB Komisyonu üyesi Johannes Hahn, Türkiye'ye yapılan mali yardımların kısılması için teklif hazırladıklarını açıkladı.

5 Abdullah Gül'den güçlü diplomasi vurgusu Avrupa'da bazı liderlerin sorun çıkarmak için elinden geleni yaptığını belirten Gül, güçlü diplomasiden yana olunması gerektiğini söyledi.

6 CHP'li Mustafa Balbay Başbakan Yıldırım'a hakaret etti Vergilerle ilgili yapılan düzenlemelerin Meclis'ten geçmemesini isteyen CHP'liler, sistemi tıkamak için yine tartışma çıkardı.