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Pakistan'da terör saldırısı: 3 ölü

Kuetta'daki intihar saldırısında aralarında Polis Müfettiş Yardımcısı Şakil'in de bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi.

09.11.2017 - 10:07
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İntihar saldırısının Polis Müfettiş Yardımcısı Şakil'in aracıyla evinden işine giderken düzenlendiğini açıklandı.

Şakil ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda 4 kişi yaralandı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Kuetta'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi. Polis olay yerini kordona aldı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kuetta'da geçen ay polis aracını hedef alan intihar saldırısında da 6'sı polis, biri sivil, 7 kişi yaşamını yitirmiş, 22 kişi yaralanmıştı.

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