Palamut üzdü uskumru sevindirdi

Av yasağının kalktığı 1 Eylül'de denize açılan Marmara balıkçısı, sezonun ilk ayında palamuttan beklediğini bulamazken ağlara takılan uskumru ile sevindi.

"AĞLAR YILLAR SONRA USKUMRU GÖRDÜ"

Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık, 1 Eylül'de başlayan av sezonunun istedikleri düzeyde gitmediğini söyleyerek, "Denizin kuru fasulyesi diye bilinen hamsiden umduğumuzu bulamadık. Marmara gibi Karadeniz için de pek iyi şeyler söyleyemeyiz. Sardalyada bir artışımız var. Uskumruda sürpriz yaşadık, yıllar sonra ağlar uskumru gördü, balıkçının yüzünü güldürdü."





Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'ne eylül ayında gelen palamut miktarının 220 binden 14 bin 500 çifte, hamsinin 11 bin 500'den 5 bin 300 kasaya gerilediğini ifade eden Işık, sardalyanın 4 bin 300'den 11 bin 500 kasaya, istavritin 2 binden 3 bin 200 kasaya çıktığını aktardı.

PALAMUT 20- 30 LİRA

Işık, geçen yıl eylül ayında ağlara hiç takılmayan uskurmunun bu sezonun ilk yılında 3 bin 300 kasa yakalandığını belirterek, "Geçen yılın eylülünde 40 lira olan hamsinin kasası bu sezon 100 liraya çıktı. Çifti 10 lira olan palamut da şimdilerde 25 ila 30 lira arasında" dedi.

BOLLUK EKİMDE BELLİ OLACAK

Yalova Su Ürünleri Balıkçılar Kooperatif Başkanı Erdal Tokalak da son 10 yılın en iyi sezonunu geçen dönem geçirdiklerini dile getirerek, bu ay da balığın bol olup olmayacağının ekimde ortaya çıkacağını söyledi.