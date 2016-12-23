Pandanın kardan adamla eğlenceli anları

Kanada'da bulunan Toronto Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan pandanın, kardan adam ölümüne savaşa girdikten sonra internet fenomeni haline geldi.

Panda Da Mao, kendisine 'kış depresyonunu' gidermesi için Toronto Hayvanat Bahçesi tarafından hediye edilen kardan adamı 'yok etti'. Da Mao'nun kardan adamıyla verdiği 'savaşın' videosu, hayvanat bahçesinin YouTube hesabına gönderildikten sonra hayli popüler oldu.

Bazı izleyiciler görüntüleri 'imha ile ilgili en sevimli video' olarak nitelendirdi. Dev panda, Toronto'ya 2013 yılında Çin'den gitmişti.