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Papa: AB kendini sorgulamalı

Avrupalı liderlerle Vatikan'da görüşen Papa, AB'nin geleceğine dair uyarılarda bulundu.

25.03.2017 - 03:40
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Papa: AB kendini sorgulamalı

Papa: AB kendini sorgulamalı

Avrupa Birliği'nin (AB) temellerinin atıldığı Roma Antlaşmaları'nın 60. yıldönümü töreni için Roma'ya gelen AB liderleri bu akşam Vatikan'da Papa Francis ile görüştü.

Papalık Sarayı'nda yapılan görüşmeye, geçen yıl bir referandumla AB'den ayrılma kararı alan İngiltere dışındaki 27 AB ülkesinin liderleri ve AB kurumlarının temsilcileri katıldı.

"AVRUPA KENDİSİNİ SORGULAMALI"

Liderlere hitaben bir konuşma yapan Papa, AB'nin bugün karşı karşıya olduğu krizleri yenebilmesi için kendisini sorgulaması gerektiğini söyledi.

Papa: AB kendini sorgulamalı

"AVRUPA YAŞLILIK HASTALIKLARINDAN MUZDARİP"

2014'te Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada AB'yi "artık doğurgan olmayan bir büyükanneye" benzeten Papa, bu akşamki konuşmasında da Avrupa'nın yaşlılık hastalıklarından muzdarip olduğunu söyledi. Papa, "Bugün artık uzayan insan ömründe 60 yıl olgunluğun zirvesidir, kendimizi sorgulamaya çağrıldığımız kritik bir yaştır. AB'nin de bugün kendisini sorgulaması, yaşın kaçınılmaz olarak getirdiği hastalıklarını tedavi etmesi ve yeni yollar bulması gerekiyor" diye konuştu.

Papa: AB kendini sorgulamalı

"İNSANI MERKEZ ALMALI"

Roma Antlaşması'nın imzalanmasının ardından geçen 60 yılda dünyanın çok değiştiğine dikkat çeken Papa, bugünün krizlerine yanıt verebilmek için Avrupa kurumlarının "insanı merkez alması" gerektiğini, AB'nin "bir kurallar ve protokoller bütününden ibaret olamayacağını" söyledi.

Papa: AB kendini sorgulamalı

Papa: AB kendini sorgulamalı

Papa: AB kendini sorgulamalı

Papa: AB kendini sorgulamalı

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