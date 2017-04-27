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Papa Francesco engelliler için plaj kiraladı

Papa Francesco engelli bireyler için plaj kiraladı. Plajının bir aylık ücretlerinin Papa Francesco tarafından karşılanacağı duyuruldu.

27.04.2017 - 08:58
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Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birikte böyle bir hayır girişiminde bulunan Papa Francesco, Roma'ya yakın Focene kasabasındaki “La Madonnina” plajının engelli vatandaşlar için hazırlanmasını istedi.

KİŞİSEL HESABINDAN ÖDEYECEK

Plajın bir yıl süre ile kirasını bankadaki kişisel hesabından ödeyeceği hayır işlerinden sorumlu asistanı Monsenyör Konrad Krajewski tararfından duyuruldu.

Papa Francesco engelliler için plaj kiraladı

GÖNÜLLÜ PERSONEL HİZMET VERECEK

“La Madonnina” plajında engelli bireyler için her türlü konfor sağlanacak. CNNTürk'ün haberine göre, maaşlı personel dışında gönüllülerin de hizmet vereceği plajda donanımlı sağlık merkezi, soyunma odaları, duş, restoran, oyun alanı, dinlenme salonu da bulunmakta. Plajdan engelli bireylerin aileleri de faydalanabilecek. Papa Francesco'nun Focene özürlüler plajinı kiralama bedeli açıklanmadı ancak Vatikan'ın maddi bir katkıda bulunmadığı öğrenildi.

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