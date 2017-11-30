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Papa Francesco'dan Buda güzellemesi

Myanmar'da Budist rahiplerle görüşen Katolik Hristiyanların lideri Papa Francesco, "Buda'nın sözleri hepimize rehber teşkil ediyor" dedi.

Ajanslar | 30.11.2017 - 07:54..
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Papa Francesco, Yangon'da Budist rahipler teşkilatı "Sangha Yüksek Konseyi" ile görüşmesinde, farklı dinlerden, milletlerden ve kültürlerden gelen halkları bölen çatışmalara karşı dini liderlerin ortak bir dille adalet ve barış çağrısı yapması gerektiğini söyledi.

Papa Francesco'dan Buda güzellemesi

"BUDA'NIN SÖZLERİ REHBERLİK EDİYOR"

Papa bunun için de "tüm anlaşmazlıkların, hoşgörüsüzlüklerin, önyargıların ve nefretin aşılması" gerektiğini belirtti ve şöyle devam etti:

"Peki bunu nasıl yapabiliriz? Buda'nın sözleri hepimize rehberlik ediyor: 'Öfkeyi öfkesizlikle yen, kötülüğü iyilikle yen, cimriliği cömertlikle yen, yalanı gerçekle yen'. Assisili Aziz Francesco'ya atfedilen bir dua da benzer düşünceleri ifade eder: 'Tanrım, beni barış için aracı kıl. Nefretin olduğu yere sevgi götüreyim, suçun olduğu yere bağışlamayı götüreyim, karanlığa ışık götüreyim, üzüntünün olduğu yere neşe götüreyim'."

Papa Francesco'dan Buda güzellemesi

"İLHAM KAYNAĞI OLMALI"

Papa, bu sözlerdeki bilgeliğin farklı etnik köken ve inanışlardan gelen insanlar arasındaki anlayışı güçlendirmek için ilham kaynağı olmasını diledi.

Katolik lider, Budist rahiplerle görüşmesinin, "barış ve insan onuruna saygı" için bir fırsata dönüşmesini umduğunu söyledi.

Papa Francesco'dan Buda güzellemesi

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