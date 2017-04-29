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Papa Franciscus Kıpti Kilisesi lideriyle buluştu

Katolik aleminin ruhani lideri, Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros ile görüştü.

29.04.2017 - 00:50
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2. Tavadros, Papa Franciscus'a hitaben, "Ziyaretiniz halklar arasındaki sevgi ve kardeşlik yolunda yeni bir adım. Siz barış ve sevginin sembolüsünüz." ifadelerini kullandı.


Papa Franciscus Kıpti Kilisesi lideriyle buluştu

Papa Franciscus da Mısır'daki kilise saldırılarına değinerek, gerek Mısır'da gerekse bölgede kiliseleri hedef alan saldırıları kınadıklarını vurguladı.

Papa, "Bugünkü buluşmamız özgürlük ve barışa doğru bir adım." diye konuştu.

Papa Franciscus Kıpti Kilisesi lideriyle buluştu

Papa Franciscus ile 2. Tavadros, daha sonra geçen yıl bombalı saldırının düzenlendiği başkent Kahire'deki Petrine Kilisesi'nde yapılan ayini yönetti.

Mısır devlet televizyonu, Franciscus’un, Kıpti Ortodoks Katedrali'ni ziyaretini ve katedralin yakınındaki Petrine Kilisesi'nde 2. Tavadros ile yönettiği ayini banttan yayınladı.

Papa Franciscus Kıpti Kilisesi lideriyle buluştu

Papa Franciscus Kıpti Kilisesi lideriyle buluştu

Papa Franciscus Kıpti Kilisesi lideriyle buluştu

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