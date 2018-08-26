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Papa: Kiliselerdeki istismarları görmezden gelemem

İrlanda'ya giden Papa Francis, Katolik Kilisesi'nde yaşanan çocuklara tecavüz skandallarıyla ilgili konuştu.

Haber Merkezi | 26.08.2018 - 10:47..
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Papa: Kiliselerdeki istismarları görmezden gelemem

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in geçmişte koyu Katolik tutucu çizgideyken önemli bir toplumsal bir evrim geçiren İrlanda'ya ziyareti gerilimli başladı.

ABD'DEKİ SKANDAL GÜNDEMDEYDİ

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 70 küsur yıl boyunca 300'den fazla rahibin 1000'den fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğunda dair mahkeme kararı Papa'nın ziyaretinde gündeme geldi.

Papa: Kiliselerdeki istismarları görmezden gelemem

"SKANDALI GÖRMEZDEN GELEMEM"

Papa, İrlanda ve ABD'de kilisenin üstünü örttüğü 'iğrenç' cinsel saldırılarla mücadele edilmemesinin utancının sürdüğüne dair bir konuşma yaptı: "Kilise mensuplarının eğitmekle ve korumakla sorumlu oldukları gençleri istismar etmelerinin neden olduğu vahim skandalı görmezden gelemem.

"ACI VE UTANÇ KAYNAĞI OLARAK KALMIŞTIR"

Piskoposlardan rahiplere, en üstten en alta dek yetkililerin bu tiksindirici suçlara gerekli yanıtı vermekte başarısız olmaları haklı olarak öfkeye neden olmuştur ve hala Katolik toplumu için acı ve utanç kaynağı olarak kalmıştır. Ben de bu hisleri paylaşıyorum."

Papa: Kiliselerdeki istismarları görmezden gelemem


HALK PROTESTO EDİYOR

Francis, İrlanda ziyaretinden birkaç gün önce Katoliklere hitaben yazdığı mektupta kilisedeki cinsel taciz vahşetini kınadığını dile getirmişti.

Papa: Kiliselerdeki istismarları görmezden gelemem

Bu, İrlandalıların öfkesini dindirmeye yetmedi. Dublin sokakları, Papa'yı ve Katolik Kilisesi'ni protesto gösterilerine sahne oldu. Sosyal medyada pek çok tepki paylaşıldı.

İrlanda'da Papa'ya protesto VİDEO

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