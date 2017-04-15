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Papa yere uzanarak dua etti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, kefaret için haçın önüne yüzüstü kapandı.

15.04.2017 - 09:44
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Papa Francesco, Hz. İsa’nın dirildiği gün olduğuna inanılan Paskalya Yortusu'ndan önceki Kutsal Cuma kapsamında, Aziz Petrus Bazilikası'nda "Tanrı'nın Tutkusu" diye anılan ritüeli gerçekleştirdi.

Papa yere uzanarak dua etti

HAÇIN ÖNÜNDE YÜZÜSTÜ YATARAK DUA ETTİ

Binlerce inananın katıldığı ayin sırasında bazilikanın ortasındaki sunakta bulunan bir haçın önünde yüzüstü yatan Papa, yaklaşık iki dakika boyunca bu şekilde dua etti. Hıristiyan inancında Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'u temsil eden haça bağlılığın simgesi olan bu ibadet, kefaret amacıyla yapılıyor.

Papa yere uzanarak dua etti

Papa yere uzanarak dua etti

Papa yere uzanarak dua etti

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