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Papa'dan ABD ordusuna tepki

Papa Francis, ABD'nin geçen ay Afganistan'da kullandığı patlayıcıya "bombaların anası" adının verilmesini eleştirdi.

07.05.2017 - 15:55
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ABD Başkanı Donald Trump'ı 24 Mayıs'ta Vatikan'da kabul etmeye hazırlanan Papa, ABD'nin geliştirdiği, nükleer olmayan en büyük bombaya 'bombaların anası' ismi verilmesinin kendisini utandırdığını söyledi.

Dün düzenlenen bir kabul töreninde konuşan ve bu konudan bahsederken öfkelendiği görülen Papa, şöyle konuştu:

"ANNELER HAYAT VERİR"

"Bir bombanın adı beni utandırdı. Tüm bombaların anası. Bakın, anne hayat verir, bu ise ölüm veriyor. Bu aygıta anne mi diyeceğiz? Neler oluyor?"

ABD'NİN "TÜM BOMBALARIN ANASI" BENZETMESİ

ABD 13 Nisan'da, Afganistan'ın Nangarhar eyaletinde DEAŞ'ın kullandığı tünnelleri 9,800 kg ağırlığındaki GBU-43/B bombasıyla vurmuştu. 'Tüm Bombaların Anası' olarak bilinen GBU-43/B ilk kez kullanılmış, Başkan Trump ise bu operasyonu 'büyük bir başarı' olarak nitelemişti.

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