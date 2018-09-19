Papa'dan tepki çeken seks açıklaması

Fransa'nın Grenoble-Vienne bölgesindeki kiliselerin genç cemaatini ağırlayan Papa, 16 yaşındaki bir gencin ''İnsan bedeninin kutsallığını bozan bir dünyada yönlerini nasıl bulacakları'' sorusuyla karşılaştı.

"TANRININ BİR HEDİYESİ"

''Cinsellik, seks, tanrının bir hediyesidir. Tabu değildir'' karşılığını veren Francis, şöyle devam etti:

''Erkek ile kadın arasındaki aşkta tutku varsa seni yaşamını ebediyen vermeye iter. Ebediyen. Ve bunu bedenin ve ruhunla vermeye iter.''

"CİNSELLİĞİ YOLDAN ÇIKARMAYIN"

Ruhsal yaralanmalardan ya da zaaflardan ötürü insanların bazen cinselliklerini 'niyet edilen o çok güzel şekile uymayan yolda' kullandığını ifade eden Papa, bu insanların 'sevgiden koparılıp eğlence amacıyla nesneleştirilmiş cinselliğe' başvurduğundan söz etti.

PORNOGRAFİ SİTEMİ

Pornografiyi 'yalan sanayinin bir parçası' diye niteleyen Francis, gençlere 'kendi cinselliklerinin koruyucusu olmaları' ve 'kendilerini tüm yaşamlarının ayrılmaz parçası olacak o sevgiye hazırlamaları' telkininde bulundu.

PAPA'YA TEPKİ

Papa'nın "kendince" yapıcı olan bu sözleri sosyal medyada aksi yönde karşılık buldu. Özellikle çocuk tacizleri, tecavüz ve Katolik dünyasının içinde bulunduğu çalkantılı cinsel problemleri gözardı ederek hiçbir şey yokmuş gibi seks güzellemesi yapması bir çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

''Cinsel istismara uğrayan çocuklar için hediye değildi. Papa artık sussun'', ''Sapık papazlar masumların üzerine çullağında değildir'', ''Kardinallerle ilahiyat öğrencileri arasındakine ne dersin?'' gibi tepkiler verildi.