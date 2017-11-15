Katolik Kilisesi liderine, Vatikan bayrağının renklerinde özel üretim bir Lamborghini otomobil hediye edildi.

PAPA ARACI KUTSADI

Papa Francesco'nun ikamet ettiği Vatikan'daki Santa Marta Konuk Evi önünde çarşamba sabahı yapılan törende, İtalyan lüks otomobil üreticisi Lamborghini'nin yöneticileri Papa'ya otomobili teslim etti. Papa Francesco, törende otomobili kutsadı ve kaputunu imzaladı.

AÇIK ARTIRMAYA SUNULACAK

BBC Türkçe'nin haberine göre Papa'nın imzaladığı Lamborghini, Sotheby's müzayede evi tarafından açık artırmaya sunulacak.

Açık artırmadan elde edilen gelir, Papa'nın şahsen seçtiği hayır kurumlarına bağışlanacak.

Papa'ya Lamborghini hediye edildi VİDEO