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Paraguay'da 'yüzyılın soygunu'

Paraguay'da bir araba firmasına yönelik yaklaşık 80 kişinin karıştığı soygunda patlayıcılar kullanıldı. Soygunda 1 polis hayatını kaybetti.

25.04.2017 - 11:44
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Emniyet yetkilisi Arsenio Correa, Güney Amerika ülkesi Paraguay'da, bir zırhlı araba firmasının kasa dairesine yönelik soygunun 3 saat sürdüğüne işaret ederek, yaklaşık 80 kişinin karıştığı soygunda patlayıcı ve silahların kullanıldığını belirtti.

Paraguay'da 'yüzyılın soygunu'

KESKİN NİŞANCI KULLANILDI

Soygunda 1 polis memurunun öldüğünü, 3 sivilin yaralandığını kaydeden Correa, "Soyguncular kaçışlarını garantiye almak için keskin nişancı kullandı ve insanların dikkatini dağıtmak için 10'dan fazla aracı kundakladı." dedi.

Ülkede söz konusu olay "yüzyılın soygunu" olarak nitelendirildi. 40 milyon dolar civarında para çalındı. Soygunda çalınan paranın miktarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken iddialar, bunun 40 milyon dolar civarında olduğu yönünde.

Paraguay'da 'yüzyılın soygunu'

3 ÇETE ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Brezilya'daki yerel basındaki haberlere göre, soygunculardan bazıları ülkenin Itapulandia bölgesinde polisle çatıştıktan sonra kayıplara karıştı. Çatışmada çete üyelerinden 3'ünün öldürüldüğü 2'sinin de yaralandığı kaydedildi. Paraguay ve Brezilya'da soyguncuları bulmak için operasyonlar devam ediyor.

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