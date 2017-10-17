taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.084
USD
3,6709
EURO
4,3149
ALTIN
151,65
PETR
57,6300

Pargalı İbrahim'in mezarı bulundu iddiası

Kanuni'nin idam edilen vezirinin mezarı Karaköy'de aranıyor.

17.10.2017 - 17:49
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Kanuni Sultan Süleyman’ın 13 yıl vezirliğini yapan ve padişahın emriyle idam edilen Pargalı Damat İbrahim Paşa'nın İstanbul Karaköy'de bir hanın bodrum katında olduğu iddia edildi.

PARGALI'NIN MEZARI BULUNDU MU

Arkeolog Murat Sav, Pargalı'nın mezarının  Kara Koyun Baba Tekkesi olarak bilinen yerde olduğunu söyledi.

Pargalı İbrahim'in mezarı bulundu mu VİDEO

PARGALI İBRAHİM PAŞA KİMDİR

1493 yılında bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Parga yakınlarındaki bir köyde doğdu. 6 yaşında İstanbul’a getirildi. Kanuni’nin şehzadeliği sırasında Manisa’da onun maiyetinde bulundu. Kanuni padişah olduktan sonra onunla birlikte İstanbul’a geldi. Osmanlı devletinde çeşitli görevlerde bulundu.

Pargalı İbrahim'in mezarı bulundu iddiası

1521 yılında Belgrad’ın fethinde görev aldı. 1522′de Rodos seferine katıldı. 1523′te sadrazamlığa getirildi. 1524′te Kanuni’nin kızkardeşi Hatice Sultan ile evlendi. Mısır Beylerbeyi unvanı verildi. Mısır’da asayişi sağlamakla görevlendirildi. Macaristan seferine katıldı ve Mohaç Savaşı’nın kazanılmasında önemli rol oynadı.

Daha sonra Anadolu’daki isyanları bastırmakla görevlendirildi. Anadolu’da aldığı tedbirlerle isyanları sona erdirdi. I. Viyana Kuşatması ile sonuçlanan 2. Macaristan seferine katıldı. Avusturya imparatorunu Osmanlı sadrazamına eşit sayan 1533 tarihli İstanbul Antlaşması’nın müzakerelerini yürüttü. Safevilere karşı düzenlenen Irakeyn seferine katıldı. Tebriz’i aldıktan sonra Kanuni’nin kuvvetleriyle birleşti ve Bağdat’ın fethinde görev aldı. Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatı döneminde 1523-1536 yılları arasında sadrazamlık yaptı. 13 sene sadrazamlık yaptı. Pargalı, frenk, damat, makbul ve maktul lakaplarıyla anıldı.

İlginizi Çekebilir
Beyazıt Devlet Kütüphanesi 24 saat hizmette
İstanbul'da Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 24 saat hizmet vermeye başladı.
Kızgın Damdaki Kedi ilk kez sahnelendi
Mam'Art Tiyatro'nun yeni sezon oyunu, "Kızgın Damdaki Kedi"nin prömiyeri 13 Ekim'de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde yapıldı.
İnşaat temelinde 6 antik mezar
Antalya'da, tarihi Kaleiçi'ndeki Hadrian Kapısı yakınındaki bir alanda inşa edilecek binanın temel kazısı sırasında, antik mezarlar bulundu.
Halikarnas Balıkçı ölümünün 44'üncü yıl dönümünde anıldı
Halikarnas Balıkçısı, 44'üncü ölüm yıl dönümünde Muğla'nın Bodrum İlçesi'ndeki Gönültepe'de bulunan mezarı başında anıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli'den Davutoğlu'na: Hangi yüzle konuşuyorsun

Devlet Bahçeli'den Davutoğlu'na: Hangi yüzle konuşuyorsun

207
Mersin'de polise bombalı saldırı

Mersin'de polise bombalı saldırı

205
Nedim Şener ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

Nedim Şener ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

60
Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu

Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu

107
Rusya Erbil'den çıkıyor

Rusya Erbil'den çıkıyor

44
Emre Mor La Liga'da ilk golünü attı

Emre Mor La Liga'da ilk golünü attı

19
Irak Ordusu'ndan il meclisinde bayrak değişimi

Irak Ordusu'ndan il meclisinde bayrak değişimi

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM