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Paris teyakkuzda

DAEŞ'in Şanzelize'de düzenlediği terör saldırısının ardından şehirde bugün geniş güvenlik önlemleri alındı.

21.04.2017 - 09:49
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Paris teyakkuzda

Fransa‘nın başkenti Paris’te Şanzelize Caddesi'nde gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan polislerden biri hayatını kaybetti. Valilik, Şanzelize Caddesi'ndeki saldırıda yaralanan iki polisten birinin yaşamını yitirdiğini, diğer polisin durumunun ise ağır olduğunu açıkladı.

Paris teyakkuzda

SALDIRGAN POLİS ARACINI TARADI

Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henri Brandet de saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırganın otomobilini park ettikten sonra polis aracını silahla taradığını bildirdi.

Paris teyakkuzda

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, Champs Elysees Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Molins, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, soruşturmanın selameti için şimdilik saldırganın kimliğinin açıklamayacağını bildirdi. Saldırganın suç ortağı olup olmadığını konusunun araştırıldığını aktaran Molins, bu kişinin Paris yakınında Seine-et-Marne kasabasındaki evinde polisin arama yaptığını ifade etti.

Paris teyakkuzda

Paris teyakkuzda

Paris teyakkuzda

Paris teyakkuzda

Paris teyakkuzda

Paris teyakkuzda

Paris teyakkuzda

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