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Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

Paris'te üst üste düzenlenen saldırılarda 1 polis yaralanırken 1 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

18.03.2017 - 11:18
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Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Orly Havaalanı'nda bir adam, görevli olarak havalimanında bulunan askerin silahını almaya çalıştı ve sonrasında çatışma çıktı.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Silah seslerinden sonra büyük bir panik yaşanırken polis ekipleri hemen operasyon başlattı. Operasyonda saldırganın öldürüldüğü açıklandı.

Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

İKİNCİ SALDIRI

Paris'te havaalanı saldırısının paniği yaşanırken, ikinci bir saldırı daha gerçekleşti. Başkentte yol kontrolü yapan bir polise ateş açıldı.

Yaralanan polis hastaneye kaldırılırken olayla ilgili büyük bir operasyon başlatıldı.

Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı VİDEO

YOLCULARIN UÇAKTAN ÇIKMASINA İZİN VERİLMEDİ

Havalimanı boşaltılırken görgü tanıklarına göre silah seslerinin duyulmasının ardından yolcuların uçaklardan çıkmasına izin verilmedi.

Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

DAHA ÖNCE DE MÜZEDE YAŞANMIŞTI

Bomba imha ekiplerinin de Paris'in güneyinde yer alan havalimanında olduğu belirtildi. Geçtiğimiz ay Paris'te bulunan Louvre Müzesi'ne bıçağıyla girmeye çalışan bir kişi askerler tarafından vurulmuştu.

Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

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