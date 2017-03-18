Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Orly Havaalanı'nda bir adam, görevli olarak havalimanında bulunan askerin silahını almaya çalıştı ve sonrasında çatışma çıktı.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Silah seslerinden sonra büyük bir panik yaşanırken polis ekipleri hemen operasyon başlattı. Operasyonda saldırganın öldürüldüğü açıklandı.

İKİNCİ SALDIRI

Paris'te havaalanı saldırısının paniği yaşanırken, ikinci bir saldırı daha gerçekleşti. Başkentte yol kontrolü yapan bir polise ateş açıldı.

Yaralanan polis hastaneye kaldırılırken olayla ilgili büyük bir operasyon başlatıldı.

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YOLCULARIN UÇAKTAN ÇIKMASINA İZİN VERİLMEDİ

Havalimanı boşaltılırken görgü tanıklarına göre silah seslerinin duyulmasının ardından yolcuların uçaklardan çıkmasına izin verilmedi.

DAHA ÖNCE DE MÜZEDE YAŞANMIŞTI

Bomba imha ekiplerinin de Paris'in güneyinde yer alan havalimanında olduğu belirtildi. Geçtiğimiz ay Paris'te bulunan Louvre Müzesi'ne bıçağıyla girmeye çalışan bir kişi askerler tarafından vurulmuştu.