Paris'te mültecilere karşı kaya önlemi

Al Jazeera Türk'ün haberine göre, Fransa'nın başkenti Paris'te yetkililer, La Chapelle sığınmacı merkezi karşısındaki köprü altına büyük kaya parçaları koyarak mültecileri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştılar.

Aktivistlere göre, ülkedeki kamplar yetersiz olduğu için La Chapelle sığınmacı merkezi karşısındaki köprü altında hayata tutunmaya çalışan onlarca kişinin gidecek başka yeri yok.

MÜLTECİLERE KAYALI ÖNLEM

L’Express gazetesine belediye başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, kararın sığınmacıların caddede kamp yapmalarını engellemek için alındığı ifade edildi.

''BU TAŞLAR ACI ÇEKMİŞ İNSANLARIN KÜÇÜK UMUTLARINI EZDİ''

Paris'teki sığınmacılara yemek yardımı yapan aktivistler topluluğu Solidarité migrants Wilson, uygulamaya tepki göstererek Facebook sayfasından paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyük taşlar, zaten çok fazla acı çekmiş insanların küçük umutlarını da ezdi. Bu şok edici yöntemle ilgili açıklama bekliyoruz."







