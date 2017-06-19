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Paris'te polis aracına saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te polis aracına saldıran saldırgan öldürüldü.

19.06.2017 - 20:10
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Paris'te polis aracına saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü Champs Elysees meydanında akşam saatlerinde kısa süreli terör saldırısı paniği yaşandı.

PARİS'TE TERÖR PANİĞİ

Champs Elysees meydanında, bir sürücünün, aracıyla polis aracına çarpmasının ardından güvenlik güçleri alarma geçti.

Paris'te polis aracına saldırı

BİLİNÇLİ SALDIRI

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre- Henry Brandet, konu ile ilgili olay yerinde basına yaptığı açıklamada, "Bu olayla ilgili Paris Terörle Mücadele Savcısı ön soruşturma başlattı." dedi. Brandet, "Bunun bilinçli bir saldırı olduğu görülüyor." ifadesini kullandı.

Paris'te polis aracına saldırı VİDEO

Paris'te polis aracına saldırı

ARAÇTA KALAŞNİKOF BULUNDU

AP'nin haberine göre, Fransa İçişleri Bakanlığı, Champs-Elysees saldırganının öldüğünü belirtti.

Basına açıklama yapan polis kaynakları ise araçta, molotofkokteyli, bir tabanca ve bir kalaşnikof tüfek bulunduğunu bildirdi.

Paris'te polis aracına saldırı

Paris'te polis aracına saldırı

FRANSA'DA OHAL DEVAM EDİYOR

Paris'te 13 Kasım 2015'te meydana gelen terör saldırılarının ardından ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Geçen 14 Temmuz'da Nice kentinde düzenlenen ve 86 kişinini hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından OHAL uygulamasının yeniden uzatılması kararlaştırılmıştı.

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