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Paris'te polis şiddeti protestosunda olaylar

Kendisine makasla saldırdığını öne sürdüğü Asya kökenli bir göçmeni öldürmesi üzerine gerçekleştirilen protesto gösterisinde olaylar çıktı.

28.03.2017 - 05:08
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Paris'te iki gün önce polisin kavga ihbarı üzerine çağrıldığı evde 56 yaşındaki Çinli göçmen Shaoyo Liu'nun öldürülmesinin ardından başlayan olaylar protesto gösterilerine dönüştü.

Paris'te polis şiddeti protestosunda olaylar

Başkentin 19. bölgesinde polis merkezi önünde toplanan yüzlerce Asyalı göçmen, "Shaoyo Liu için adalet", "Polis şiddetine son", "Sebepsiz öldürüldü" sloganları atarak olayın aydınlatılmasını istedi.

Polis, protestoya katılanlara sert müdahalede bulundu. Göz yaşartıcı gaz ve coplarla göstericileri uzaklaştırmaya çalışan polisin müdahalesinde çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Öfkeli kalabalık karakola girmeye çalışırken bir grup gösterici de polis merkezi önünde bulunan bir polis aracını ateşe verdi. Bazı görgü tanıkları ise çok sayıda aracın ateşe verildiğini ifade etti.

Paris'te polis şiddeti protestosunda olaylar

Paris'te iki gün önce bir ihbar sonrası 19. bölgedeki adrese giden üç polise Shaoyo Liu'nun makasla saldırdığı öne sürülmüştü. Polis memurlarından birinin "nefsi müdafaa"da bulunarak Shaoyo'yu vurduğu belirtilmişti. Shaoyo'nun, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri beklenirken hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ailesi ise Shaoyo'nun polise herhangi bir saldırıda bulunmadığını, olay sırasında mutfakta balık temizlediğini ve zilin çalınması üzerine kapıya elinde makasla çıktığını iddia etmişti.

Fransa'da daha önce de Adama Traore adlı genç gözaltına alınırken hayatını kaybetmiş ve büyük protesto gösterileri yapılmıştı.

Son olarak başkent Paris'in kuzeydoğusundaki Aulnay-sous-Bois isimli banliyöde kimlik kontrolü sırasında Theo adlı bir genç cinsel saldırıya uğramış, bunu protesto eden binlerce kişi, "Theo için adalet" sloganıyla haftalar süren gösteriler gerçekleştirmişti.

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