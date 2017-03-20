Paris'te polis şiddetine karşı protesto

Paris'te polis şiddetine karşı 'Polis şiddetine karşı adalet' temalı yürüyüş düzenledi.

7 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

Protesto gösterisinde polis şiddeti mağduru 13 kişinin isim ve resimleri taşındı. Yürüyüşe çok sayıda derneğin çağrısı üzerine 7 binden fazla kişi katıldı.

Protesto gösterisine bazı sanatçılar da destek verirken, gösteriler gece yarısına kadar devam eden konserle son buldu.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Protestoda siyah kıyafetli koyu gözlüklü bir grup polise taş attı. Bazı binaların camları kırılırken iki polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Güvenlik güçleri ise göstericilere göz yaşartıcı gaz atarak karşılık verdi.