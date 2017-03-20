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Paris'te polis şiddetine karşı protesto

Paris'te çok sayıda insan hakları ve ırkçılık karşıtı derneğin çağrısı üzerine toplanan binlerce kişi polis şiddetini protesto etti.

20.03.2017 - 08:36
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Paris'te polis şiddetine karşı 'Polis şiddetine karşı adalet' temalı yürüyüş düzenledi.

7 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

Protesto gösterisinde polis şiddeti mağduru 13 kişinin isim ve resimleri taşındı. Yürüyüşe çok sayıda derneğin çağrısı üzerine 7 binden fazla kişi katıldı.

Paris'te polis şiddetine karşı protesto

Protesto gösterisine bazı sanatçılar da destek verirken, gösteriler gece yarısına kadar devam eden konserle son buldu.

Paris'te polis şiddetine karşı protesto

ÇATIŞMA ÇIKTI

Protestoda siyah kıyafetli koyu gözlüklü bir grup polise taş attı. Bazı binaların camları kırılırken iki polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Güvenlik güçleri ise göstericilere göz yaşartıcı gaz atarak karşılık verdi.

Paris'te polis şiddetine karşı protesto

Paris'te polis şiddetine karşı protesto

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