Paris’te taksicilerin 6 saatlik eylemi

Paris'teki taksiciler sorunlarının çözülmesi için gösteri düzenledi. Başkentte trafik, 6 saat süren taksicilerin eylemi nedeniyle, durma noktasına geldi.

1000 TAKSİCİ YER ALDI

"Bağımsız Taksi Cephesi" taksi birliği organizasyonuyla şehrin en işlek meydanlarından Republique'de düzenlenen gösteride, arabalarıyla beraber yaklaşık 1000 taksici yer aldı.

Başta Uber olmak üzere, internet üzerinden taksi çağırma hizmeti sunan şirketlerin yasaklanmasını isteyen taksiciler, yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu konuda düzenleme yapmasını talep eden sloganlar atarak, pankartlar taşıdı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yaklaşık 6 saat süren eylem nedeniyle başkent trafiği bazı bölgelerde durma noktasına geldi. Gösteriye polisin müdahale etmediği görüldü.

Fransa'da taksi sürücüleri, özellikle Uber'in ülkede hizmet vermesini daha önce de defalarca protesto etmiş ve zaman zaman Uber sürücüleri ile taksiciler arasında kavga çıkmıştı.