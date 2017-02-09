Paris'teki eylemlerde 2 kişi tutuklandı

Fransa'nın başkenti Paris'te nöbetçi mahkeme, yargılanan zanlılardan ikisini "polise karşı şiddet ve kamu mallarına zarar vermek" suçundan mahkum etti.

Mahkeme, yine olaylara karıştıkları belirlenen diğer üç gencin 6 ay tecilli hapis cezasına çarptırılmasına hükmederken, bir diğer zanlının ise suçsuz olduğuna karar verdi.

YARGILAMALAR DEVAM EDECEK

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, diğer 4 sanığın ise perşembe günü yargılanacağı bildirildi.

HEPSİ ÇOK GENÇ

Mahkemeye çıkartılanların yaşları 18 ile 23 arasında değişiyor.

Aulnay-sous-Bois'da düzenlenen gösteride bir grup protestocu üç aracı, çöp kutuları ve otobüs duraklarını ateşe verirken, bir restoranın girişini tahrip etmişti.

Polis şiddetinin protesto edildiği ve sabaha kadar süren yürüyüşte çıkan olaylara güvenlik güçleri müdahale etmek zorunda kalmıştı. Polisin proteste edildiği gösteriler dün gece de sabaha kadar sürmüştü.

Fransa'da polisler 22 yaşındaki gence copla tecavüz etti VİDEO

COPLU TECAVÜZ

Cinsel saldırıya ilişkin ise önceki gün 4 polis açığa alınmış ve Bobigny Savcılığı polislerden biri hakkında cinsel saldırı, diğer 3 polis memuru içinse kasti şiddet suçundan soruşturma başlatmıştı.