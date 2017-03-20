Paris'teki havalimanı saldırganı alkollüydü

Fransa'nın başkenti Paris'teki banliyöde polise ateş açan ardından da Orly Havalimanı'nda devriye gezen askerlere saldırdıktan sonra öldürülen Zyed Ben Belgacem'in otopsi raporu tamamlandı.

ALKOL VE UYUŞTURUCU ETKİSİNDEYDİ

Le Parisien'in adli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Belgacem saldırılar sırasında hem alkol hem de uyuşturucu etkisi altındaydı. Saldırganın kanında 0.93 oranında alkol ile esrar ve kokain tespit edildi.

EVİNDE DE UYUŞTURUCU BULUNMUŞTU

Belgacem'in saldırı sonrası gözaltına alınan babası da oğlunun alkol ve uyuşturucu kullandığını belirterek, olayın meydana geldiği gün alkolün etkisinde olduğunu belirtmişti. Aynı gün 39 yaşındafi Fransa vatandaşı Belgacem'in evine yapılan aramada da uyuşturucu bulunmuştu.

SALDIRGANIN BABASI, KARDEŞİ VE KUZENİ SERBEST

Bu arada saldırı günü gözaltına alınan Belgacem'in babası, erkek kardeşi ve kuzeninin serbest bırakıldığı açıklandı.