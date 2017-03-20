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Paris'teki mali savcılık ofisi alarmda

Mali savcılık ofisi güvenlik alarmı nedeniyle boşaltıldı.

20.03.2017 - 13:29
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AP'nin haberine göre Paris polisi, gelen tehdit telefonunun hemen ardından harekete geçti. Güvenlik önlemi almak isteyen polis, mali savcılık ofisini bomba ihtimaline karşı araştırıyor.

BİNA BOŞALTILDI

Bomba uzman ekiplerinin ofisin her köşesini araştırdığı ve binanın bu araştırma için boşaltıldığı belirtiliyor.

İHBARLAR SIKLAŞTI

Yetkililer, Paris'te bu tarz ihbarların sık sık yaşandığını açıkladı. Mali savcılık ofisi sözcüsünün ise araştırma esnasında kapıda beklediği ve araştırma sonrası açıklama yapacağı ifade ediliyor.

Paris'teki mali savcılık ofisi alarmda

"ARAMA İŞLEMİ GÜNÜN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ALABİLİR"

Reuters'a bilgi veren bir polis kaynağı, "Güvenlik güçlerine binayı arama emri verildi, arama işlemi günün büyük bölümünü alabilir" dedi.

Paris'teki mali savcılık ofisi alarmda

İKİ CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN BAŞLATILAN SORUŞTURMALARIN MERKEZİNDEYDİ

Son dönemde Fransa'nin iki cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ve François Fillon hakkında başlatılan soruşturmaların merkezinde de mali savcılık vardı.

AYRINTILAR GELİYOR...

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