Partiyi de bırakıyor hükümeti de

Başbakan Yardımcısı Mitterlehner, “Çift konuma ya da örtülü bir yapıya ihtiyacım yok. Bu nedenle hem partideki hem de hükümetteki görevimden istifa edeceğim.” dedi. Reinhold Mitterlehner’in, aynı partiden İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka ve Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz ile yaşadığı anlaşmazlıklar üzerine istifa edeceği yönünde söylentiler vardı.

YERİNE KURZ MU GEÇECEK?

Mitterlehner, geçen hafta sonu İçişleri Bakanı Sobotka’nın parti yönetimini göz ardı ederek açıklamalar yaptığı eleştirisinde bulunmuştu. Hafta başında da Mitterlehner’in istifa edeceği, yerine Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz’un geçeceği söylentileri kulislerde konuşulmaya başlanmıştı.