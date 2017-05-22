Pasif içicilik ve zararları nelerdir

Tütün mamülleri veya (sigara, puro, pipo, nargile, elektronik sigara) içenler sadece kendilerine değil, etrafındaki insanlara da zarar verirler.

Yoğun dumana maruz kalan kişiler, sigara içmeyenlere göre 5 kat daha sigaranın oluşturduğu risklere yakındırlar.

SADECE ÇİN'DE YILDA ORTALAMA 100 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

Başkalarının tükettiği tütünün dumanına maruz kalmaktan kaynaklanan ölümler, trafik kazaları ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerden çok daha fazladır.

Yapılan araştırmalara göre, sadece Çin'de yılda ortalama 100 bin kişi pasif tütün kullanımının yol açtığı hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor.

TÜTÜN DUMANINDA 4000'DEN FAZLA KİMYASAL VARDIR

Sigara içildiği zaman duman bir filtreden geçer ve içindeki bazı maddeler süzgeçte kalarak süzülür. Oysa normal yanan tütün süzülmeden havada dolaşır. Bu da diğer dumana göre 5 kat fazla kimyasalı içerisinde barındırır.

Tütün dumanında 4000'den fazla kimyasal madde vardır. Bunlardan en az 250'sinin zararlı olduğu ve 50'den fazlasının da kansere neden olduğu bilinmektedir.

TOPLUMUN BİLİNÇLENDİRİLMESİ GEREKİR

Kısacası pasif içicilik, sigara içenlerin içmeyenlere yaptığı en büyük saygısızlıktır. Toplumun pasif içicilik konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Tütün dumanına 5 dakika kadar kısa bir süre maruz kalmak, gözlerde tahriş, sulanma, yanma, baş ağrısı, burunda rahatsızlık, akıntı, öksürük, boğaz ağrısı, kalp hızı ve tansiyonun yükselmesi, solunum yakınmalarında artış, enfeksiyon, var olan hastalıkların alevlenmesi, kalp hastalığı olan kişilerde kalp krizi, astım, ve alerjiye neden olabilir.