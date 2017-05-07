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Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk

İzmir- Ankara Karayolu üzerinde patenli iki genç, hem kendi hayatlarını, hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye attı.

07.05.2017 - 10:10
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Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde patenli iki genç, kazaya davetiye çıkarırcasına karayolunda bir kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yaptı.

Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk

Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk VİDEO

TRAFİĞİ DE TEHLİKEYE SOKTULAR

İzmir- Ankara Karayolu üzerinde hareket halindeki bir kamyonun arkasına tutunup patenleriyle ilerleyerek trafiği de tehlikeye sokan iki genç, yürekleri ağza getirdi.

Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kamyonun arkasında kaldıkları için şoför tarafından fark edilmeyen patenci gençler, bir otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk

YOLLARINA DEVAM ETTİLER

İki genç, kamyonun tali yola dönmesiyle büyük bir soğukkanlılıkla ellerini bırakarak yollarına devam etti.

Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk

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