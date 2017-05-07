Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde patenli iki genç, kazaya davetiye çıkarırcasına karayolunda bir kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yaptı.
Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk VİDEO
TRAFİĞİ DE TEHLİKEYE SOKTULAR
İzmir- Ankara Karayolu üzerinde hareket halindeki bir kamyonun arkasına tutunup patenleriyle ilerleyerek trafiği de tehlikeye sokan iki genç, yürekleri ağza getirdi.
CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Kamyonun arkasında kaldıkları için şoför tarafından fark edilmeyen patenci gençler, bir otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
YOLLARINA DEVAM ETTİLER
İki genç, kamyonun tali yola dönmesiyle büyük bir soğukkanlılıkla ellerini bırakarak yollarına devam etti.