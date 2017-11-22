Pelin Karahan: Ne alkolüm var ne de sigaram

Sekiz ay önce ikinci kez anne olan oyuncu Pelin Karahan, kısa sürede kilolarından kurtuldu. Etiler’de eşi Bedri Güntay’la objektiflere takılan 33 yaşındaki oyuncu, doğumdan sonra 35 kilo verdiğini açıkladı.

Pelin Karahan geçen aylarda verdiği bir röportajda da güzellik sırları hakkında şunları söylemişti:

"Hiç öyle özel şeylerim yok ama hayatım boyunca sigara içmedim. Alkolle de aram yok. Erken yatar erken kalkarım. Zaten bunlar cilt için en güzel şeyler. Ekstra ne kadar krem sürseniz de elde edemeyeceğiniz şeyler. Ama cilt temizliğine dikkat ederim çünkü makyaj yapmayı seviyorum."