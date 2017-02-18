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Pence: ABD NATO'ya bağlı

ABD Başkan Yardımısı Mike Pence, Donald Trump hükümetinin NATO'ya sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirtti.

18.02.2017 - 15:05
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ABD Başkan Yardımısı Mike Pence Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Donald Trump hükümetinin NATO'ya sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirrerek,"Başkan Trump adına bugün size temin ederim ki Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya sıkıca bağlıdır ve transatlantik ittifaka karşı yükümlülüklerimizi sarsılmaz bir biçimde yerine getireceğiz” dedi.

"DAHA FAZLASINI YAPMANIN ZAMANI GELDİ"

ABD'nin en önemli NATO partneri olmaya devam edeceğini vurgulayan Pence Avrupa ülkelerini savunma harcamalarını artırmaya çağırdı. Avrupalıların yükü paylaşma sözünü tutmadığını vurgulayan Pence bunun ittifakın altını oyduğunu belirtti. ABD Başkan Yardımcısı Pence "Daha fazlasını yapmanın zamanı geldi” diye konuştu.

NATO'da üye her ülkenin 2024 yılına kadar gayrisafi yurtiçi hâsılasının en az yüzde 2'sini savunmaya harcaması konusunda mutabakat bulunuyor. ABD'de bu oran yüzde 3,6; Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda ise yüzde 1,5'in altında. Almanya ise gayrisafi yurtiçi hâsılasının yüzde 1,2'sini savunmaya ayırıyor.

Pence: ABD NATO'ya bağlı

ALMANYA YÜZDE 2'LİK HEDEFİ TUTTURAMAYABİLİR

Merkel Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Almanya'nın yüzde ikilik hedefe bağlı olduğunu ve bu hedefe ulaşmak için çaba göstereceğini söyledi. Başbakan Merkel ancak aynı zamanda savunma bütçesinin yüzde 8'den fazla artırmanın mümkün olmadığını da ifade etmişti.

Savunma bütçesini yüzde 8'in üzerinde artırmadığı takdirde Almanya'nın 2024'e kadar yüzde ikilik hedefi tutturması da mümkün gözükmüyor.

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